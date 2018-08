tcs, Novinky

Majitel zmrzlinářství ve Falkirku nedaleko Glasgow přišel na tento podle svých slov bláznivý nápad jednoduše. „Ve Skotsku ke všemu dáváme hranolky. Ke snídani, k večeři, je to jedno. No a k hranolkám dáváme stálá dochucovadla, jako jsou majonéza nebo kečup. Takže jsme si řekli, proč nepřijít s něčím, co by Skotové milovali,“ sdělil Gentleman.

Reakce nebyly takové, jaké si představoval. Víc než Skotům totiž zmrzlina chutná turistům z různých koutů světa. „I když je to skotský nápad, popravdě jeden z těch šílených skotských nápadů, je to ve skutečnosti zbytek světa, který si zmrzlinu užívá víc než Skotové,“ prozradil zmrzlinář.

Za zmrzlinou cestují milovníci mražené pochoutky z USA nebo Německa. Gentleman totiž nabízí i další netradiční příchutě. Může se pochlubit například zmrzlinou ze cideru z lesních plodů nebo s příchutí energetického nápoje.

„Každý se teď ptá, jestli zavedeme další zmrzliny z dochucovadel. Měli bychom prý dělat kečup nebo pálivou omáčku. Takže inspirace je dost,“ řekl Gentleman. V zemi, kde je oblíbenou pochoutkou fritovaná čokoládová tyčinka Mars, není nic nemožné. Zbývá jen jediná otázka. Jak velké by muselo být vedro, abyste ochutnali majonézovou zmrzlinu?