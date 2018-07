Hernandezová byla minulý týden v pátek na cestě za svou sestrou, když jí do cesty vběhlo zvíře. Snažila se mu vyhnout, namísto toho sjela z šedesátimetrového skalnatého srázu, na jehož dně zůstala uvězněna.

Just into the newsroom: Picture of the rescue of Angela Hernandez, Portland woman missing for a week. Found along California coast. Latest #LiveOnK2 @ 11 p.m. (Photo: Monterey County Sheriff's Office) https://t.co/AGAEFIbLb0 pic.twitter.com/IlH7KO0Zpv

Když plánovaná návštěva nedorazila, sestra se obrátila na policii. Pátrání však bylo dlouho neúspěšné. Hernandezovou našli až po týdnu turisté, kteří zahlédli její zničené auto.

Žena byla letecky transportována do nemocnice. Při pádu utrpěla otřes mozku a poranění ramene, je však ve stabilizovaném stavu.

Morro Bay residents found a missing woman a week after she drove off a cliff in Big Sur. This was a photo they took when they found Angela Hernandez. https://t.co/4OCyo6Qfd5 @KSBY pic.twitter.com/UKc9Ryv9qc

„Obvykle lidi usmrtí samotný pád, nebo se utopí v oceánu. Měla štěstí, že přežila obojí,“ řekl agentuře Reuters mluvčí tamní policie John Thornburg.

Život jí přitom podle policistů zachránilo to, že během čekání na pomoc pila vodu z chladiče svého auta.

According to @MCoSheriff, Angela Hernandez was found about 200 feet down a cliff, her vehicle partially in the water. She was found by two people walking in the area, who called 911. Hernandez was talking and walking. She was taken by ambulance to a helicopter then to a hospital. pic.twitter.com/i0X1kKLnuB