Aleš Fuksa, Právo

„Je třeba dívat se dopředu, dvě samice jsou již starší a Luna skupinu o jednom samci a nyní již třech samicích oživila. Přece jenom, další dvě dámy už jsou v letech, byť by ještě rodit mohly. Ale Betty je devatenáct a Fany čtrnáct let,“ sdělil zoolog Kamil Čihák. Lachtani se podle něj ve volné přírodě dožívají kolem dvaceti let, v zajetí o něco déle.

Mladou samičku si statný jedenáctiletý samec Oskar ihned oblíbil. „Už se pářili. Padla mu hned do oka,“ prozradil Právu zoolog s tím, že Luna přicestovala z německé zoo do zlínské teprve před krátkou dobou.

V novém prostředí se mladá samička cítí dobře. Podle zoologa má obdobné zázemí, jaké měla se skupinou lachtanů v Německu. „Jen ji v Německu ošetřovatelé necvičili, jak se snažíme pracovat s lachtany tady u nás,“ podotkl Čihák.

Šestiletá lachtaní samička Luna (vlevo) má na rozdíl od dalších samic světlejší hlavu.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

V prvních dnech se Luna seznamovala s vnitřní částí lachtaního pavilónu. Pak ji nechali ošetřovatelé samotnou u bazénu, který si hned oblíbila. Rozeznatelná od dalších tří lachtanů ve Zlíně tak není pouze svým světlejším zbarvením hlavy, ale hlavně dlouhým časem stráveným při potápění pod vodou.

Zoo by ráda ještě jednu samici



„Seznámení s dalšími dvěma samicemi i s Oskarem bylo bez problémů, jsou to zvířata, která žijí ve velkých skupinách. A mezi samicemi nedochází k dramatickým soubojům,“ dodal zoolog.

Vzhledem ke stárnutí dvou samic by ráda zlínská zoologická zahrada sehnala ještě další mladší dámský přírůstek do skupiny. Už nyní po zkušenostech s Lunou ale ví, že to nebude tak snadné.

Šestiletá lachtaní samička Luna (uprostřed) sleduje z vody drezuru lachtanů ve zlínské zoo.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

„Když jsme sháněli jednu mladou samici, žádali jsme o ni asi pět zahrad. Není to legrace, zvířat není mnoho. Za poslední rok se narodilo na celém světě šest mláďat, z toho asi dvě v Evropě. Luna má navíc úplně ideální věk, je jí šest let, kdy samice přicházejí do říje a poprvé se mohou účastnit reprodukce,“ řekl Právu zoolog.

Chov lachtanů má ve zlínské zoo třicetiletou tradici. Posledním mládětem byl v roce 2009 sameček Hugo.