Do americké obytné čtvrti se zatoulal medvěd, policisté ho museli uspat

Obyvatelé kalifornského města Ventura museli být ve středu na pozoru, neboť do jedné z tamních obytných čtvrtí se zatoulal medvěd. Zvíře tamní policisté uspali a za pomoci pracovníků z vládní agentury California Department of Fish and Wildlife následně odvezli zpět do jeho přirozeného prostředí.