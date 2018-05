Woravut byl zrovna na cestě domů, když se proti němu na jedné z křižovatek vyřítil kamión, jehož řidič ztratil kontrolu nad řízením.

„Jakmile jsem ho uviděl, okamžitě jsem zastavil. Jel ale strašně rychle. Když kontejner padal přímo na mě, stihl jsem jen rychle přeskočit na sedadlo vedle řidiče a skrčit se,“ popsal situaci.

Kamioni shtyp makinën, shpëton shoferi Mund të duket e pamundur, por fatmirësisht një shofer i ri ka shpëtuar gjallë pasi një kamion është batuar mbi makinën e tij, duke e shtypur thuajse tërësisht. Ngjarja ka ndodhur në Bangkok, kur drejtuesi i një kamioni të tonazhit të rëndë dhe i ngarkuar me 25 ton material ka qenë në gjendje të dehur dhe ka hyrë me shpejtësi të lartë në një kthesë. Si pasojë e shpejtësisë makina është anuar duke u batuar në një krah, e duke rënë mbi një Toyota Fortuner. Duke parë gjendjen e makinës pak kush do e kishte menduar që personat që ndodheshin në mjetin e vogël të kishin shpëtuar gjallë. Por fatmirësisht, në makinë ndodhej vetëm shoferi, i identifikuar vetëm si Voravut. Ai ka treguar nga spitali se kishte parë ngarkesën e kamionit të binte mbi makinën e tij, e për këtë arsye ishte shtrirë në pjesën e poshtme të makinës.

Naplněný přepravní kontejner vážící asi 46 tun jeho vůz téměř srovnal se zemí, Woravut přesto vyvázl pouze s lehkým zraněním.

Na záchranáře troubil, aby dal najevo, že je naživu. Na vysvobození čekal tři hodiny a ihned poté byl odvezen do nemocnice. Nehoda se stala pouhých zhruba sto metrů od jeho domu.

