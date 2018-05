Šéfkuchař shodil 70 kilogramů, jeho dieta vzbuzuje velký zájem

Britský šéfkuchař Tom Kerridge, který dosáhl váhy 190 kilogramů, se rozhodl změnit život a během tří let shodil 70 kilogramů. A to díky tomu, co nazývá dopaminovou dietou. Tato dieta vzbudila na internetu mimořádný zájem zejména nyní před létem, kdy je imperativem snížit váhu co nejrychleji. A funguje to? Tak se táže italský deník La Repubblica.