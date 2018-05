sl, Novinky

Automobil s vyhořelým interiérem, kterému chyběla okna, visel z mostu Millwood Overpass Bridge v kanadském Torontu.

#No one knows why this mysterious car was dangling off a bridge 🤔



The Toronto fire departm https://t.co/VpAktdAJXE pic.twitter.com/jU1IPlttqq — Illi Mai (@illimattic408) 2. května 2018

Policisté si nejprve mysleli, že se jednalo o pozůstatek z filmového scény. Posléze si ale ověřili, že se žádný film na místě nenatáčel.

Can you blame motorists for rubbernecking? Police investigating whether vehicle hanging from bridge along Toronto highway is part of movie shoot pic.twitter.com/kRZWqzJjQt — Globalnews.ca (@globalnews) 2. května 2018

„V tuto chvíli se domníváme, že incident byl zamýšlen jako žert,“ svěřila se mluvčí torontské policie Caroline de Kloetová.

Dangling car off Toronto bridge - the moment it is cut down!#prank? #danglingcar @TorontoPolice say this is now a criminal investigation. @CTVNews pic.twitter.com/yJUu7k0rti — Peter Akman (@PeterAkman) 2. května 2018

Dálnice byla následně zablokována, aby hasiči za pomoci pohotovostních složek mohli lano bezpečně přeříznout a poté auto z místa odstranit.

Watch the moment a car hanging from a bridge in #Toronto drops. Read more: https://t.co/NipCEPh9Mu pic.twitter.com/S2iuILzqBe — CTV News (@CTVNews) 2. května 2018

„Když mi ukázali fotky, kroutil jsem hlavou a nevěřil, že se něco takového mohlo stát. Pokud se jedná o žert, pak by měli být lidé, kteří za tím vězí, patřičně potrestáni,“ řekl starosta města John Tory.