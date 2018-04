Kovboj si sundal brýle a během několika vteřin se vypořádal s ozbrojeným lupičem

Obrovskou dávku chladnokrevnosti prokázal postarší Mexičan v kovbojském klobouku, když do obchodu, kde se právě nacházel, vpadl mladík se zbraní v ruce. Muže to ani na okamžik nevyvedlo z míry, počkal si na správnou chvíli a lupiče odzbrojil. Ještě za pomoci několika zaměstnanců se mu povedlo mladíka zadržet do příjezdu policie.