McWilliams na žraloka narazil během plavání na havajském ostrově Kauai. Rodák z amerického Grand Junction se domnívá, že predátorem, který ho kousl do nohy, byl žralok tygří.

Dylan McWilliams, a 20-year-old from Colorado, the man who's survived a snake, bear and shark attack!

Man...that was one bad day! pic.twitter.com/L9u3y3xnxK — Nicholas Walker Ph.D (@Nicknackwalker) 22. dubna 2018

Po napadení kolem sebe začal horečně kopat a po chvíli se dal k úprku. „Nejděsivější část bylo plavání nazpět, neboť se za mnou řinula krev a nevěděl jsem, kde se žralok nachází,“ svěřil se serveru The Inertia.

Dylan McWilliams Was Attacked by Both a Bear and a Shark Less Than a Year Apart https://t.co/cUV3xtullt — Surfandinho (@SurfAndCo) 23. dubna 2018

Poté, co doplaval k pobřeží, byl ihned odvezen do nemocnice, kde mu lékaři ránu zašili.

Divoká zvířata přitahuje

Nebylo to přitom poprvé, co ho napadlo divoké zvíře. V červenci loňského roku se mu v Coloradu během spánku ve stanu zakousl medvěd baribal do hlavy a několik metrů ho vláčel. McWilliams začal medvěda instinktivně bušit pěstí do očí a čumáku, dokud ho šelma nepustila a neodběhla.

Shark, Bear and Snake Attack | ABC News April 23, 2018 'ULTIMATE SURVIVOR': Dylan McWilliams has survived being attacked by a shark, a black bear and a rattlesnake! Zveřejnil(a) World News Now dne 23. duben 2018

„Neuvěřitelně jsem se v ten moment bál o svůj život. Když mě medvěd konečně pustil, zůstal jsem nehybně ležet. Měl jsem oči plné krve, myslel jsem si, že jsem slepý,“ popsal dramatický okamžik.

Před třemi lety ho pro změnu během túry v americkém Utahu uštkl chřestýš rohatý. „Moji rodiče jsou velmi vděční, že jsem stále naživu,“ uzavřel mladík sérii nezáviděníhodných zážitků.