tcs, Novinky

Nalezené kosterní zkameněliny tvorů, kteří obývali naši planetu před milióny let, už dávno nejsou jen záležitostí vědců. Dinosauří kostry zaplavily soukromý trh, a kromě muzeí o ně mají zájem soukromí sběratelé, kteří vidí v dinosaurech extravagantní dekoraci.

„Dinosauři se stali cool a trendy – jako obrazy,“ uvedl pro agenturu AFP ještě před dražbou Iaocpo Briano ze společnosti Binoche et Giquello, která měla aukci na starosti. Platilo to i o dvou dražených exemplářích. Oba připadly jednomu nejmenovanému kupci dohromady za 2,33 miliónu eur (58,9 miliónu korun).

„Jsou to nesmírně vzácné kusy,“ sdělil agentuře Reuters dražitel Alexandre Giquello s tím, že fosílie jako takové vzácné nejsou. Jejich rekonstrukce však ano. „Vyžaduje to zhruba půl roku práce a tři lidi na plný úvazek, aby to dali dohromady,“ vysvětlil Giquello.

Aukce jsou pro vědce komplikací



Vydražená kostra mladého allosaura je kompletní ze 60 procent a měří 3,8 metru. Diplodocus je podstatně větší, dosahuje délky úctyhodných 12 metrů. Toto pohlížení na kosterní pozůstatky prastarých zvířat jako na umělecké předměty ale nevidí rádi vědci. Cenu fosilií to totiž šroubuje do závratných výšin.

Největší boom byl pochopitelně zaznamenán v devadesátých letech po uvedení filmu Jurský park a od té doby se zájem soukromých kupců neustále zvětšoval, píše server Inverse.com. Muzea pochopitelně nejsou ochotná ani schopná dorovnávat finanční nabídky bohatých soukromníků a ty nejlepší kostry pak mizí v soukromých sbírkách.

Poslední dobou se podle výsledků aukcí mohlo zdát, že „dinosauří bublina“ konečně splaskla. Jakkoliv není prodej dinosaurů v aukcích dobrý pro vědeckou komunitu, jejich neprodávání je přinejmenším stejně špatné.

Pakliže totiž pro některé majitele nebude cena výhodná, nechají kosterní pozůstatky zamčené ve svých trezorech skryté před zraky všech včetně vědců. Paleontologii tak „vstup dinosaurů na aukce“ značně ztížil situaci, dodává Inverse.com.