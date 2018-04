Úterní slyšení nebylo jen vážnou debatou na závažná témata. Internetoví uživatelé si téměř okamžitě všimli různých detailů, které se okamžitě staly terčem vtípků. Bez povšimnutí nezůstal ani podsedák, který třiatřicetiletý Zuckerberg měřící pouze 171 centimetrů dostal, aby se za těžkým dřevěným stolem neztratil.

Málokteré schůzi byla věnována taková pozornost.

FOTO: Profimedia.cz

Fotky 10 centimetrů tlustého polštáře záhy obletěly sociální sítě včetně té Zuckerbergovy. „Takhle vypadá miliardářská verze dětského podsedáku?“ ptal se jeden z uživatelů. Další z uživatelů odtušil, že si Zuckerberg možná ještě půjčuje tatínkův oblek. „Dostal k tomu i pastelky a omalovánky?“ ptal se pro změnu zvídavý uživatel Twitteru.

Podobně pobavilo publikum na sociálních sítích i Zuckerbergovo, ani ne tak strojené jako spíš strojové, vystupování. Okamžitě se objevilo přirovnání k nadporučíku Datovi, androidovi z legendárního seriálu Star Trek.

