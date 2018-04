mšv, Novinky

Případem se zabývala australská federální policie, která podrobila 65letou ženu výslechu.

„Mysleli si, že v tašce něco ukrývá, lidé kvůli tomu panikařili. Řekli jí, ať tu tašku otevře, a ptali se, proč je na ní nápis bomba,“ uvedla pro server News18 dcera pasažérky Devi Jothiraj.

Lakšmí jim posléze vysvětlila, že Bomb je zkratka pro Bombaj – dříve se název Bombay v angličtině běžně používal, než ho nahradilo nynější označení Mumbai.

#BestOfTheWeek Elderly woman innocently writes ‘BOMB’ instead of Bombay, leads to a bomb scare at Brisbane airport https://t.co/TyImQSFsrS — IE Trending (@ietrending) 8. dubna 2018

Cestující, která podezřelou tašku nahlásila, si nejprve myslela, že by se mohlo jednat o vtip. „Popravdě jsem nevěděla, co si o tom mám myslet, ale když jsem pak viděla, že přichází policie, došlo mi, že to bude asi závažné,“ uvedla.

Nejvíce vyděšená ale byla ve výsledku samotná Lakšmí.

Ačkoli se celá situace nakonec vysvětlila, policii vtipná nepřišla ani trochu. Celá oblast výdeje zavazadel musela být podle protokolu zkontrolována, zda se v ní opravdu nenachází nějaký nebezpečný předmět.

Na ženinu obranu je však třeba poznamenat, že letištní identifikační kód pro Bombaj je BOM – jedno písmeno navíc se ovšem cestujícím na brisbaneském letišti postaralo o velmi adrenalinový zážitek.