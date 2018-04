tcs, Novinky

Sumó je sport starý více než tisíc let a je svázán s mnohými tradicemi, které jsou posvátné. Posvátný je i ring, neboli dohjó, ve kterém spolu soupeři zápasí. Z toho důvodu je zapovězen ženám, které jsou dle tradic považovány za „nečisté“.

Na to však vůbec nemyslely dvě zdravotnice, které se staly svědky kolapsu starosty města Maizuru Ryoza Tatamiho při jeho zahajovací řeči před zápasem. Okamžitě vběhly do ringu, aby muži pomohly.

Zdravotnice vbíhají do ringu, záhy budou vykázány.

FOTO: Reuters

Navzdory jejich kvalifikaci byly ženy záhy vykázány rozčileným rozhodčím - a aby bylo jejich ponížení dokonáno, dohjó bylo po jejich odchodu vysypáno solí. Tímto rituálem se ring před každým zápasem symbolicky očišťuje.

Asociace sumó incidentu hluboce lituje

Incident vzbudil podle místních médií obrovské rozhořčení a japonská asociace sumó okamžitě přispěchala s omluvou. „Bylo to velice nevhodné v situaci, kdy je ohrožen lidský život,“ uvedl v prohlášení předseda asociace Nobujoši Hakkaku. „Hluboce se omlouváme,“ dodal.

Starosta byl převezen do nemocnice a není podle posledních zpráv v ohrožení života.

Podle BBC to není poprvé, co vstup ženy do ringu vzbudil kontroverzi. V roce 2000 guvernérka Ósaky požádala o vstup na dohjó, aby mohla představit trofej pro šampióna. Její požadavek byl zamítnut.