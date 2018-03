Arroyová se se svou kamarádkou minulou sobotu dostala do problémů, když jejich auto zapadlo předními koly v písku. Naštěstí u nich brzy zastavil terénní Mercedes s nepřehlédnutelnou poznávací značkou „Dubai No. 1“.

Thanks to Simon and the man who sells pigeons and tried to help us and special thanks to HH Sheikh Mohammad bin Rashid for being a righteous ruler of Dubai and for helping us and finally pulled us out from the sand and gave us a refreshment drink. pic.twitter.com/8zPh4U0JyW