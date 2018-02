„Snažím se, jak mohu, abych tu pleš zakryl, lidičky. Pracuji na tom ze všech sil,” konstatoval jednasedmdesátiletý šéf Bílého domu.

Trumpův účes je v USA dlouho předmětem spekulací, komentářů a vtipů, protože mnozí jeho plavé vlasy považovali za příčesek. Ještě před prezidentskou volbou v září 2016 komik a moderátor Jimmy Fallon v pořadu televize NBC Trumpa požádal, zda by mu mohl vlasy rozcuchat. Když dostal svolení, přesvědčil se, že kštice drží.

Po lékařské prohlídce, kterou prezident podstoupil letos v lednu krátce před inaugurací, lékaři oznámili, že budoucí šéf Bílého domu užívá přípravek Propecia proti vypadávání vlasů. Nedávno prezident televizním kamerám bezděčně ukázal realitu, když si závan větru při výstupu k letadlu pohrál s jeho vlasy.

Prezident Donald Trump drží své poznámky, když čte bajku o hadovi

FOTO: Jacquelyn Martin, ČTK/AP

Na konferenci také přednesl bajku o jedovatém hadovi od amerického zpěváka a scénáristy Oscara Browna Jr., který bojoval proti apartheidu, kterou sliboval už dříve.

Praví se v ní, jak žena cestou do práce kolem jezera viděla „ubohého napůl zmrzlého hada”. Trump pak pokračoval, že jeho „pěkně barevná kůže byla celá zmrzlá”. Had prosil ženu: „Vezmi mne dovnitř, hodná ženo,” pravil had a ona se nad ním slitovala, zabalila ho do hedvábí, položila ke krbu a dala mu med a mléko. Z práce pak rychle spěchala domů a viděla, jak hezký had ožil. „Ještě jednou ho pohladila po pěkné kůži, políbila ho a pevně ho držela. Místo toho, aby jí poděkoval, had ji uštknul.”

Bajka končí slovy „Já jsem tě zachránila, plakala žena a nyní zemřu. Zmlkni pošetilá ženo, řekl s úšklebkem plaz. Než jsi mě vzala dovnitř, sakra dobře jsi věděla, že jsem plaz.”

Návštěvníci konference Trumpovi hlasitě tleskali, protože server TheNewCivilRightsMovement to bral jako příběh o imigrantech.