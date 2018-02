„Z dálky to vypadalo jako velký kus zkamenělého dřeva. Až když jsem se k tomu přiblížila, zjistila jsem, že se jedná o nějaké stvoření. Dloubla jsem do toho klackem a zjistila, že je to na dotek měkké,“ řekla Daily Mailu Simmonsová, která na místě venčila svého francouzského buldočka.

Mystery sea creature with NO EYES and a LEG washes up on shore – NO ONE knows what it is #Australia #Queensland #MulambinBeach https://t.co/mKOWHvBSy4 pic.twitter.com/IJVrdfjfWC — Daily Star (@Daily_Star) 7. února 2018

„Mělo to malou ploutev. Nejdivnější na tom však bylo, že to nikde nemělo oči. Byla jsem celkem vyděšená, protože to nebylo možné identifikovat,“ dodala rodačka z nedalekého Yeppoonu.

Po chvíli zkoumání usoudila, že by se mohlo jednat o dugonga indického, tedy plachého mořského savce obývajícího mělká mořská dna. To jí ostatně potvrdili i provozovatelé zábavního parku Sea World v Goald Coast, kterým pro ověření zavolala.

S tímto tvrzením však nesouhlasí queenslandské oddělení životního prostředí, které se domnívá, že by to mohla být žraločí játra.

Ať už je jedná o cokoliv, Simmonsová tvrdí, že její nález jenom vypovídá o tom, kolik toho o podmořském světě ještě nevíme. „Poté, co jsem toto stvoření objevila, si myslím, že je na světě ještě spoustu věcí, o kterých si myslíme, že je známe, a přitom o nich nemáme sebemenší tušení,“ uzavřela.