Výherkyně čelí poměrně složitému dilematu. Pokud zůstane v anonymitě, o výhru může přijít. Nebo si ji vybere a v tom případě bude muset zveřejnit své plné jméno, město a výši výhry, kterou si převzala.

„I když respektujeme její touhu zůstat v anonymitě, podle zákonů takto postupovat musíme,“ uvedl v soudním prohlášení ředitel loterie Charlie McIntyre. Pokud bude chtít žena převzít peníze anonymně, čeká ji podle odborníků dlouhá právní bitva s nejistým výsledkem.

Ohledně veřejné identifikace výherců panují v posledních letech napříč Spojenými státy spory a každý stát řeší tuto problematiku po svém. Existují státy, které umožňují výherci převzít výhru anonymně. Jiné pak zákonem nařizují loteriím, aby výherce své jméno a bydliště zveřejnil.

Chybný podpis ji možná stál celou výhru

New Hampshire patří k těm, kde se pokusili problém vyřešit kompromisem. Výhru mohou svěřit do rukou anonymního trustu, který výherce založí. Loterie pak jedná pouze s člověkem, kterého výherce správou výhry pověří.

Jenže výherkyně už tuto šanci nemá. Podepsala výherní tiket svým jménem, když si chybně interpretovala pravidla soutěže o nárokování výhry. Zřídit anonymní trust nyní nemůže.

Přesto se její právník snaží domoci soudního rozhodnutí, které by loterii donutilo peníze vyplatit ženě anonymně. „Je dlouhodobá residentka státu New Hampshire a oddaná členka komunity. Přeje si dál pokračovat ve své práci, zajít si do obchodu nebo navštěvovat veřejné události, aniž by na ni jako na výherkyni půl miliardy dolarů směřovala nežádoucí pozornost,“ stojí v prohlášení.

Podvody i vraždy

Zveřejňování jmen výherců má zabránit podvodům a nedůvěře občanů v loterie. V minulosti se vyskytly případy, kdy si podvodníci anonymně vybrali výhru, vždy však byli dopadeni. Kritici se zas opírají o tragické případy, kdy byli výherci podvedeni nebo dokonce zavražděni. Někteří právníci uvádějí, že zveřejnit jméno výherce je jako „hodit maso do vody plné žraloků“.

Před dvěma roky byl před svými dětmi ve vlastním domě zastřelen a okraden výherce 434 tisíc dolarů (zhruba 9 miliónů korun) Craigory Burch junior z Georgie. Lupiči si ho vytipovali na základě zveřejněné fotky, na níž byl s výhrou.

Výherkyně pohádkové sumy z New Hampshire tak zřejmě stojí před velice těžkým rozhodnutím. Vzdát se bohatství, které by patrně zajistilo její rodinu na generace dopředu, nebo jít se svou kůží „na trh“. Pokud bude mít štěstí, přikloní se na její stranu soud a ona si snad v klidu bude moci užít vyhrané peníze.