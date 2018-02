Stern se věnuje volnému potápění, tedy potápění bez dýchacího přístroje, v němž drží několik australských rekordů. Na jeden nádech se s ploutvemi dokáže potopit až do hloubky 104 metrů.

Ačkoliv mu hloubka nečiní žádné potíže, potýká se se strachem z výšek. „Mám z nich panický strach! Párkrát jsem před ženou zavtipkoval, že se přes něj musím nějak dostat a ona navrhla, abych začal lézt po skalách - tak jsem je zdolal po vodou,“ svěřil se agentuře AP Australan.

Záběry, na nichž pod hladinou šplhá po obrovské vápencové stěně, byly pořízeny začátkem letošního roku v jezeře Barracuda Lake na Filipínách.

„Je to poprvé, co jsem lezl pod vodou, a musím říct, že je to neuvěřitelně jednoduché a zábavné. Jezero je hluboké 45 metrů. V prvních 14 metrech je sladká voda, následuje haloklina (hranice vod s rozdílnou salinitou - pozn. red.) a dál už je slaná voda - je to jedinečné místo,“ uzavřel.