Běžci na lyžích se dostali do problémů v nadmořské výšce asi 900 metrů nad mořem na hřebenu skotské hory Bidean Nam Bain, kde kvůli silné sněhové bouři uvázli.

Podmínky byly natolik nelítostivé, že si museli přivolat pomoc. Desetihodinové snažení šestnácti členů záchranné služby však vyšlo vniveč, neboť se jim k lyžařům nepodařilo dostat. Dvojici tak nezbývalo nic jiného než v horách přečkat přes noc.

#Rescue team help two climbers stuck on Glencoe Mountain#Coastguard rescue two climbers from Glencoe Mountain in Scotland via helicopter after the men got stuck and were trapped overnight. @DailyMail pic.twitter.com/d2AtiTaSmE