Byt v osmém patře pohltil požár a zoufalá matka se ve snaze o záchranu svého dítěte odhodlala k odvážnému činu. Vzala jej do náručí a skočila z více než 24metrové výšky na zem pokrytou sněhem.

Svým tělem se snažila ztlumit náraz a dítě tak ochránit. To se jí nakonec také podařilo, tříletý chlapec vyvázl kromě velkého šoku pouze s několika pohmožděninami.

Mum saves son aged 3 as they jump from burning eight floor apartment in St Petersburg https://t.co/zgeA1w3ySs via @MailOnline