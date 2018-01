Heather trpěla nejtěžším stádiem rakoviny prsu. Nádorové onemocnění se jí navíc rozšířilo do celého těla, a tak bylo pro její blízké takřka nevyhnutelné se s ní v brzké době navždy rozloučit.

A woman battling cancer got married hours before passing away Last night A 31-year-old psychologist battling breast cancer married the love of her life on December22, just 18 hours before passing away. The couple, Heather and David Mosher, wed at a hospital chapel in Connecticut. pic.twitter.com/QVIBwfLwcy