Mary a Paul Sommersovi z amerického Beavercreeku listu Huffington Post přiznali, že jejich čtrnáctiletý syn Jake je ve škole drzý a musí mít neustále poslední slovo.

Oba jsou si moc dobře vědomi toho, že to s ním učitelé nemají jednoduché, a tak se rozhodli, že se jim odvděčí originálním vánočním dárkem.

My parents always get our elementary school teachers a present around Christmas. Typically something small like a candle or flower to say thank you. This year they got them bottles of wine & replaced the labels with their own with my brother on them... Happy holidays pic.twitter.com/hErPgrjX44