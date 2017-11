Opuštěná fenka strávila na letišti více než měsíc a podle pracovníků vypadala, že stále očekává návrat svého pána. Když si uvědomila, že nikdo nepřijde, odmítala nakonec jakékoli jídlo. Cestující, kterým bylo psa líto, se mu pokoušeli dát něco k jídlu, avšak marně.

The dog was abandoned by its owner at Bucaramanga airport in Colombia and remained there for ... https://t.co/Xiy41JZnNz via @MailOnline