Incident se odehrál v australském městě Sussex Inlet. Pascallová se mylně domnívala, že má v autě vybitou baterii, a tak zavolala na poruchovou službu.

Když však pracovník poruchové služby Steve Hedger otevřel kapotu, zjistil ihned, že problém je trochu jiného rázu. „Otevřel jsem kapotu a najednou na mě civěl velký had. Vypadal však klidně, takže jsem nezpanikařil. I přes to jsem se ho však raději nedotýkal,“ popsal serveru 9news.com.au.

Dvaapadesátiletý Hedger provozuje poruchovou službu už 27 let a podle jeho slov se ještě nikdy s podobným případem nesetkal.

SNAKE SHOCK: Car trouble turns into a slithering surprise for a NSW family, who found a 1.4m python under their car bonnet. #TenNews pic.twitter.com/CULTN1OVRB