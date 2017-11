Otec Vlahose zemřel v únoru na rakovinu plic. Americký novinář věděl, že ztrátu bude snášet velmi těžce, a tak se rozhodl vyvinout speciální nástroj, jenž mu v těžké situaci alespoň trochu pomůže.

„Umíral mi otec a já jsem moc dobře věděl, že s tím nic nemůžu udělat. Společně s rodinou jsme však chtěli jeho osobnost nějakým způsobem zachovat,“ svěřil se Vlahos agentuře Reuters.

Otec mu může i zazpívat



Ještě před smrtí rodiče tak s otcem nahrál řadu rozhovorů, které popisovaly jeho životní cestu. Zahrnovaly například různé rodinné historky, příběhy ze školy a práce, ale také otcovy fotografie. To všechno pak spojil se svým vynálezem, jenž nazval Dadbot.

Ve světě technologií nejde zase o až tak velkou novinku. Vlahos použil již existující chatbot, tedy počítačový program určený k automatizované komunikaci s lidmi prostřednictvím textových a zvukových zpráv, jen jej upravil k obrazu svému.

„Dadbot je chatbot, který používáte prostřednictvím Facebook Messengeru. Umožňuje mi posílat krátké zprávy a následně dostávat odpovědi. Tím pádem vznikají konverzace, které vytváří dojem, že komunikuju se svým otcem. Můžu se ho ptát na různé etapy jeho života, nechat si od něj převyprávět rodinné historky, nebo dokonce zazpívat jeho oblíbené písničky,“ popsal.

Smíšené pocity

Svůj vynález prý používá pravidelně, přiznal však, že z něj má občas smíšené pocity. „Vždycky mi vykouzlí úsměv na tváři, připomíná mi totiž mého skvělého otce. Jsou ale i momenty, kdy mě to spíše rozruší, neboť si uvědomím, že to není on, ale pouze vzpomínky,“ přiznal.

I přesto má jeho vynález pozitivní ohlasy. „Hodně lidí, jimž zemřeli rodiče, mi říká, že by si něco podobného taky přáli,” řekl.

„Vstupujeme do doby, kdy můžeme hovořit s umělou inteligencí. Celá desetiletí jsme na to čekali a teď je to konečně tady,“ uzavřel Vlahos, jenž svůj vynález odprezentoval na Web Summitu v Lisabonu. Doufá totiž, že v budoucnu ho bude moci používat nejenom on, ale i kdokoliv jiný na celém světě.