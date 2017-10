Několikadenní mládě nalezli ošetřovatelé v sobotu 30. září bezvládně ležet ve výběhu. Olivia, vážící tehdy pouhých 450 gramů, nejevila známky života a její puls byl sotva hmatatelný. Po pádu ze stromu navíc měla zlomenou nohu.

Malého primáta, který patří ke kriticky ohroženému druhu, se ale nakonec podařilo zachránit. Na veterinární klinice v zoo se nyní opička pod drobnohledem veterinářů pomalu zotavuje. Většinu času tráví na plyšové hračce, která jí supluje matčin hřbet, kterého se mláďata normálně drží.

Veterináři kontrolují, jak se Olivii hojí zlomenina.

Podle ošetřovatelů ji matka upustila náhodou. Olivia je totiž její první mládě a samice tak ještě není dostatečně zkušená. Pracovníci zoo mají dvě varianty scénáře, co se mohlo přihodit. Buď ji matka upustila sama, nebo mláděti neposkytla dostatečné množství mléka, a to Olivii oslabilo. Teď je Olivii něco přes měsíc, pomalu přibývá na váze i na chuti do života. Pod dohledem veterinářů však ještě nějaký čas zůstane.

Chápani hnědohlaví obývají Střední a severní část Jižní Ameriky. Dospělí jedinci váží 6 až 11 kilogramů a měří kolem 40 až 55 centimetrů (bez ocasu). Opice se průměrně dožívají čtyřiadvaceti let a samice rodí jednou za tři roky. Mláďata pak zůstávají na zádech matky dvacet měsíců.

Z nejhoršího už je Olivia venku

Tento druh chápanů patří mezi kriticky ohrožené. Za posledních 45 let bylo vyhubeno více než 80 procent populace.