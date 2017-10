Janaye přišla k úrazu v roce 2012 při potápění. Od té doby trpí křečemi a může kdykoliv dostat záchvat či ztratit vědomí.

„Potápěla jsem se za lodí a narazil do mě vodní skútr. Asi dva týdny jsem byla v kómatu a musela jsem podstoupit operaci mozku. Rok jsem se znovu učila chodit, mluvit, číst, psát a všechno ostatní, co k životu potřebujete,“ svěřila se Daily Mailu.

„Když mě pustili z nemocnice, začala jsem hledat pracovního psa, který by mně se vším pomohl. Nakonec jsem našla Colta,“ řekla Janaye.

Dokáže vycítit problém

Na videu je pes zachycen, jak hbitě přenáší potraviny do nákupního koše. To však zdaleka není vše, co dokáže.

Colt údajně dokáže vycítit, kdy se u Janaye objeví zdravotní problémy a vždy ji včas tlapou varuje. Když se u ní projeví jakýkoliv problém, ihned jí přinese léky. A pokud Janaye upadne do bezvědomí, Colt popadne polštář a vloží jí ho pod hlavu.

Janaye zmínila, že jí Colt obohatil život a výrazně zjednodušil rehabilitační proces. „Jsem neuvěřitelně šťastná, že ho mám. Veškerá rehabilitace a fyzioterapie byla po jeho boku mnohem snadnější,“ napsala na svém Facebooku.