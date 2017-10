„Ni sníh, ni déšť, ni temnota noci, kdy slunce nesvítí, nezabrání poslům našim povinnost svou splniti,“ říká nápis na hlavní budově americké pošty v New Yorku. Neoficiální motto amerických pošťáků, jež je překladem Hérodotova popisu antického perského systému jízdních kurýrů, jako by přesně vystihovalo práci pošťáka projíždějícího zdevastovanou krajinou.

Když Thorn v kalifornské Santa Rose poštovní vůz spatřil, byl u vytržení. „Bylo to, jako bych já viděl něco, co ten pošťák vůbec neregistroval,“ sdělil serveru listu San Francisco Chronicle kameraman. Muž za volantem pomalu a systematicky objížděl spálené domy a nejméně u půl tuctu schránek se zastavil a hodil do nich dopisy.

Nešlo však o lacinou reklamu nebo nepružnost poštovní služby, která dodává lidem psaní někam, kam se pravděpodobně jen tak nevrátí. „Několik zákazníků nás požádalo, zda bychom mohli doručit jejich poštu na původní adresu, pokud schránky ještě stojí,“ uvedla manažerka místní poštovní pobočky Noemi Lunaová s tím, že lidé se plánují na místo co nevidět vrátit a zkusit posbírat těch pár věcí, co zbylo. Vyzvednout si dopisy na pobočce by pro ně bylo obtížnější.

„Myslím, že to video je nejlepším důkazem dlouhodobého vztahu mezi našimi doručovateli a našimi zákazníky založeného na důvěře,“ dodala ještě Noemi Lunaová na adresu doručovatele, který svou povinnost splnil s rouškou přes obličej uprostřed spáleniště.