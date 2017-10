Tučňák si zamiloval kreslenou postavičku. Zemřel po jejím boku

Byla to láska až do smrti. Tučňák Grape-kun ze zoo Tobu nedaleko Tokia, se zamiloval do kreslené postavičky z kartonu. V její blízkosti údajně trávil celé dny poté, co ho opustila dlouholetá družka a začal se stranit i zbylých členů skupiny. Postava dívky Hululu z japonského seriálu nakonec dělala Grape-kunovi společnost až do poslední chvíle. Ve věku 21 let po jejím boku skonal.