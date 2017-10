Vincent, který tvrdí, že je v přítomnosti zvířat obvykle klidný a sebevědomý, byl velikostí klokana skutečně zaskočen a cítil se ohrožen. Na klokanovi ho totiž kromě výšky zaujaly i velké vyrýsované svaly, které byly vidět, když zvíře stálo v potoce jen do půli těla. „Chodíval jsem kolem toho potoka od doby, co jsem byl malý, a téměř vždy se tam potloukali nějací klokani,“ cituje Vincenta Telegraph.

'Bodybuilder' kangaroo captured on camera having a dip in WA creek https://t.co/H2WBWV544n via @Y7News We breed them big in Australia lol