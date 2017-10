„Zahlédla jsem je už ve světlíku, smetákem jsem jim pomohla dostat se do sprchy. Hadi se navzájem kolem sebe omotávali, ocasy měli pevně sevřené. Někteří lidi se mě ptali, jestli se náhodou nepářili. Jsem si ale jistá, že šlo o dva samce, kteří bojovali o dominantní postavení,“ popsala Murphyová žijící poblíž národního parku Byfield.

Dramatický boj hadů ženu nezastrašil. „I když bojovali, věděla jsem, že mi neublíží. Soustředili se jeden na druhého. Navíc krajty jsou docela poslušné, dokud je nerozzlobíte,“ řekla žena. Hady zanedlouho pomocí smetáku odtáhla z domu ven.

„Někoho by to možná vystrašilo, ale já se hadů nebojím. Jsme tady na ně docela zvyklí. Jsem hlavně ráda, že jsem měla v koupelně čisto a mohla natočit video, aniž bych se cítila trapně,“ zavtipkovala.

Australanka prozradila, že o přítomnosti hadů v domě věděla delší dobu. „Věděla jsem, že se na půdě nachází had už asi čtyři měsíce. Neustále jsem vnímala jeho pohyby. Že jsou tam dva, pro mě bylo překvapení. Mám radost, že jsou pryč. Kdyby se jednoho dne objevili v mé posteli, byl by to obrovský šok,“ uzavřela.