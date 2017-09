Podle serveru Mississippi News Now se incident odehrál ve městě Lexington. Levontaye Ellington, Travis Baker, Maurice Robertson a Jacquiez Williams údajně přelezli plot a zamířili do asi kilometr vzdáleného obchodu, kde jejich krádež zachytily bezpečnostní kamery.

Smartest inmates ever break out of jail, steal some stuff to sell in jail, and then sneak back inhttps://t.co/pmrPlE78mJ pic.twitter.com/uMg7M9IqvB — Barstool Sports (@barstoolsports) 22. září 2017

„Odcizili cigarety, zapalovače, mobily a další věci, které se dají ve vězení dobře prodat,“ prozradil policista Robert Kirklin. Toho celá situace nesmírně překvapila. „Opravdu se chce někdo po úspěšném útěku z vězení vrátit? To je teda něco, stále tomu nemůžu uvěřit,“ svěřil se.

Inmates break out of jail to burglarize business before sneaking back in to jail #wmc5 >>https://t.co/xPKTBKBO05 pic.twitter.com/0UsJbyHgHM — WMC Action News 5 (@WMCActionNews5) 20. září 2017

Vzhledem k tomu, že se pachatelům podařilo vplížit se zpět bez povšimnutí, celý incident ihned popřeli. A to i navzdory skutečnosti, že jich při činu zachytily bezpečnostní kamery. „Ačkoliv jim na záběrech nejde vidět do tváře, pachatele lze lehce identifikovat podle oblečení a tašek, které jsme u nich našli,“ popsal Kirklin. Podle Daily Mailu se neví, kvůli jakým trestným činům se čtveřice mužů do vězení v minulosti dostala, nyní jí však přibylo obvinění z krádeže.

Útěk potvrdil i šerif mississippského okresu Holmes County Willie March. Zároveň řekl, že celý policejní tým již pracuje na zlepšení zabezpečení areálu, aby se podobný případ nestal.