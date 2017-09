Zařízení, které má na výšku 101 centimetrů a na šířku 62 centimetrů, se nyní zapsalo do hráčské edice Guinnessovy knihy rekordů pro rok 2018. Student na svém projektu pracoval kolem pěti týdnů.

„Týden mi zabral návrh a měsíc pak práce v dílně na laserové tiskárně,“ sdělil na stránkách Guinnessovy knihy šťastný mladík, který kromě studia pracuje jako softwarový vývojář. Konstrukcí monstrózního stroje prý vzdal hold lásce svého dětství.

„Gameboy byl nedílnou součástí dětství mnoha lidí včetně mě. Jako dítě jsem byl gameboyem doslova posedlý,“ řekl Ilhan. „Chtěl jsem vytvořit něco, co by vyčarovalo tomu malému Ilhanovi z minulosti na tváři úsměv a doufám, že to pobaví všechny, co jsou stále v srdci velkými dětmi,“ dodal.

Gameboy je plně funkční, hry se na něj nahrávají stejně jako na každou jinou konzoli pomocí malé cartridge. Jenže zatímco gameboy dokážete pohodlně ovládat dvěma palci, u Ilhanova stroje se možná pořádně zapotíte. Ke stlačení tlačítek je totiž zapotřebí celé dlaně. Už teď je ale zařízení neskutečně populární a o hraní na Gameboyi XXL, jak Ilhan svůj stroj nazval, mají zájem spousty lidí.