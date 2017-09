Porod před měsícem byl více než dramatický. Pandy obvykle rodí pouze jedno mládě, samice Chuan Chuan však čekala dvojčata. Do Francie přicestovali i dva čínští specialisté, aby s celým náročným procesem pomohli.

První mládě se narodilo bez problémů, bylo však příliš slabé a do dvou hodin uhynulo. Druhé mládě se narodilo 14 minut poté a ošetřovatelé ho pro jistotu umístili do inkubátoru.

Během prvního týdne bylo mládě krmeno ošetřovateli pandím mlékem, které s sebou přivezli čínští specialisté. U mláděte se neprojevily žádné zdravotní problémy, Chuan Chuan ho přijala a začala krmit sama. Jedinou věcí, která ošetřovatelům trochu ztěžuje práci, je fakt, že Chuan Chuan se projevuje jako příliš ochranitelská matka.

Chuan Chuan (v překladu „Radost“) byla společně se samcem Jüan C’ (v překladu „Cvalík“) Čínou zapůjčena do francouzské zoo v roce 2012 na deset let. Pandí mládě zatím nemá oficiální jméno, o to se postará až čínská strana, ošetřovatelé mu zatím říkají Mini Jüan C’.