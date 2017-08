Když Randall spěchal na ranní let, vzal si omylem pas své přítelkyně Charlotte Bullové. Ani to mu však nezabránilo do hlavního města Německa odcestovat. Bezpečnostní kontrola totiž nepostřehla, že se prokázal pasem blonďaté ženy.

Brown haired passenger flies to Germany on easyJet flight on his blonde GIRLFRIEND'S passport https://t.co/V2c0WVITji — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 27. srpna 2017

Michael Randall a Charlotte Bullová.

Ani Randall o tom údajně nevěděl. „Všiml jsem si toho až po přistání a raději jsem se hned přiznal,“ prohlásil. Na imigračním oddělení strávil hodinu a půl a nakonec získal povolení k návštěvě Berlína na dobu jednoho dne.

„Je neskutečné, že jsem se dostal tak daleko. Pracovníci společnosti EasyJet by měli kontrolovat jména a fotografie, očividně to však nedělají. Je to velmi znepokojující, o to víc, že vypadám úplně jinak než Charlotte,“ řekl pro list Sunday People Randall, který se jel do Berlína podívat na motocyklový závod.

Naštěstí měl na stejný závod namířeno i jeho spolupracovník, který přijel o něco později a pas mu přivezl.

Mluvčí společnosti EasyJet řekl, že při on-line registraci byly použity správné pasové údaje, nicméně při nástupu na palubu letadla měla být záměna odhalena. Následně dodal, že se incident nyní prošetřuje.