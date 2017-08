Studentka Lisa Therisová byla nezvěstná od 23. července. V sobotu ji kolem druhé hodiny odpoledne zahlédla jedna z řidiček u silnice. Ihned zastavila, pomohla jí a přivolala policii.

V době pátrání po mladé dívce policie zjistila, že Therisová se před zmizením spolu se dvěma muži vloupala do lovecké chaty. Dívka údajně netušila, co měli muži za lubem a součástí krádeže být nechtěla.

#LisaTheris is a 25 year old #radiologist by profession who went missing amid thousands of acres of dense forest in #Alabama. pic.twitter.com/ZaVrJZoV8R