Je mu 92 let. Přesto za volantem předvedl brilantní kaskadérský kousek

Minulou sobotu zažili návštěvníci na závodišti v Bradfordu v americkém státě Vermont výjimečný zážitek. V pauze mezi závody se na trati objevil závodník, který se s autem rozjel na rampu, ukázkově vůz přetočil. Samotný kousek by normálně nikoho ze sedaček nezvedl, to by ale nesměl sedět za volantem muž, který nedávno oslavil 92 let.