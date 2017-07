„Slůněti se daří velmi dobře, pravidelně spí, perfektně pije,“ potvrdil ošetřovatel slonů Ondřej Matěj s tím, že máma Vishesh, která byla první dny po porodu nervóznější, se zklidnila. Ošetřovatelé se snaží nechat slonici s mládětem co nejvíce v klidu, proto zatím malého Chandrua nezvážili ani nezměřili.

„Snaží se navzájem zkontaktovat, ale je ještě velice bojácný. Ještě od nás utíká,“ dodal s úsměvem zaměstnanec zoo.

Sloní sameček Chandru se má čile k světu

FOTO: Pavel Karban, Právo

Stravovací návyky slůněte jsou podle něj pořád stejné. „Saje mléko od matky, hledá zdroje zábavy, zkouší, strká si seno a cokoli co mu přijde pod chobot do huby. Ale že by cíleně žral to ještě ne,“ popsal s tím, že Chandru spí tak pět, šest hodin denně, což je pro mláďata běžná doba.

Kdy přejde slůně z matčina mléka na klasickou stravu, není jasné. „Nejdříve začne mládě ochutnávat matčin trus, čímž si obohatí střevní mikroflóru, a až potom začne samo žrát, zkoušet a trávit seno, trávu a jinou stravu,“ objasnil Matěj.

Protože slůněti ani slonici už nic akutně nehrozí, ukončili ošetřovatelé noční služby. Ale sledují vše, co se děje každou noc prostřednictvím kamer z domova. „Vishesh s mládětem mají ještě klidový režim, ten trénink je takový ten základní, minimální, kdy zkoušíme s nimi jen něco málo dělat, ale Johti s Rashmi (další dvě slonice v zoo) ty už jsou v normální plné tréninkové zátěži a dělá se s nimi veškerá práce,“ poukázal Matěj.

Sloní sameček Chandru se svou sloní mámou Vishesh

FOTO: Pavel Karban, Právo

Momentálně mohou návštěvníci zoo, mají-li štěstí, spatřit slonici se slůnětem ve venkovním výběhu. Ošetřovatelé totiž otvírají oběma výběh jednou dopoledne a podruhé přes poledne. „Ale je to čistě na ni (Vishesh), zda to využije či ne,“ upozornil Matěj a dodal, že snahou zoo je nechat slonici co nejvíce v klidu. „Když je vystresovaná matka, tak je vystresované i mládě. A tomu chceme zamezit,“ doplnil.

Od čtvrtka 27. července, by už však měl být pavilon slonů veřejnosti přístupný. I když jen po omezenou dobu. Denně zhruba hodinu. „Nebude daná přesně, budeme to řešit podle provozních podmínek a stavu slonice i slůněte. Chceme je postupně přivykat na návštěvníky. Čekáme, že se jich přijde podívat hodně a nechceme to uspěchat, nechceme, aby byl zbytečný stres a neklid,“ sdělil ošetřovatel Matěj.

Chandru je pro slonici Vishesh už třetí mládě, dvě předchozí jí však zemřely. První narozené na jaře 2011 byl také sameček, šlo o vůbec první slůně narozené v Česku. Sameček se ale narodil předčasně, nebyl zcela vyvinutý a do měsíce uhynul na totální sepsi.

Druhé mládě se narodilo o tři roky později. Tentokrát to byla samička pojmenovaná Sumitra. Nikdy se však nenapila mateřského mléka, proto u ní nikdy nedošlo k rozvinutí imunitního systému a loni ve věku téměř dvou let uhynula na sloní herpes.