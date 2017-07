Nové mládě je první, které se narodilo v přírodní rezervaci Richarda Underwooda nedaleko města St. George během posledních pěti let.

Vombati severní byli pokládáni za vyhynulé, dokud jich tři desítky nebyly objeveny ve 30. letech v Queenslandu. Vombati jsou vačnatci stejně jako například klokani a existují tři druhy – kromě vombata severního ještě vombat obecný a vombat chluponosý.

Rezervace nedaleko města St. George má jen malou skupinku vombatů severních, která nyní čítá 11 členů. O to je úspěšné narození mláděte cennější. Podle ochránců přírody to dokazuje, že nový samec, kterého do kolonie přesunuli v loňském roce, se dobře zabydlel. Dalších 240 vombatů obývá Národní park Epping Forest.

Hlavní ohrožení pro vombaty severní představují divocí psi, choroby a souboj o potravu s klokany.