Třiatřicetiletý rodák z Kalifornie v tradiční soutěži zvítězil už podesáté a navíc vylepšil svůj vlastní světový rekord. S výjimkou roku 2015, kdy byl o dva hot dogy pokořen Mattem Stoniem, kraluje v této disciplíně od roku 2007. Ženskou kategorii ovládla Miki Sudoová, která zvítězila počtvrté. Letos dokázala sníst 41 hot dogů.

Chestnut se na soutěž tradičně připravoval už několik dní předem. „Pomalu přestávám jíst, abych byl den před soutěží stoprocentně prázdný,“ podělil se metr devadesát vysoký muž o svou strategii. Během deseti minut pak spořádal více než kilo tuků (18násobnou doporučenou denní dávku), 2160 miligramů cholesterolu (sedminásobnou doporučenou denní dávku) a dostal do sebe zhruba 20 000 kalorií.

Hořčice se nedoporučuje



„Mám žízeň,“ prohlásil rekordman po soutěži. „Dostal jsem do sebe taky obrovské množství sodíku, takže budu pít vodu celý den i celou noc,“ dodal. Podle pravidel mají soutěžící vodu nebo jiné nápoje k dispozici i po dobu soutěže. Do vody mohou rovněž namáčet samotné párky v rohlíku, aby jim snadněji klouzaly do krku. Pochutiny, jako například hořčice, jsou povolené, ale organizátoři je příliš nedoporučují.

Soutěž, kterou pořádá fastfoodový řetězec Nathan´s Famous, má dlouhou tradici. Její kořeny údajně položili v roce 1916 čtyři přistěhovalci, kteří se pojídáním párků rozhodli vyřešit spor, kdo z nich je větší patriot. Nyní Chestnutovo vítězství sledovalo více než tisíc diváků přímo na místě a další milión sledoval zápolení s uzeninami v přímém přenosu.