Umělec tři roky natáčel rozvíjející se květy

Rozvíjení květů rostlin je proces, který je natolik pozvolný a dlouhodobý, že jej pouhým okem nemůžeme v reálu spatřit. Člověk by ho nedokázal zaznamenat, ani kdyby květiny sledoval několik hodin v kuse. Možné to však je, a to za využití moderní techniky. Důkazem je fascinující video z dílny newyorského filmového tvůrce Jamieho Scotta.