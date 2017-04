Nick Mead má asi 150 vojenských vozidel a vlastní společnost, která je půjčuje třeba filmařům. Nedávno podle webu MailOnline výměnou získal tank Typ 69, což je čínská verze odvozená z původně sovětského tanku T-54.

Tank sloužil v Iráku a do Británie ho dopravila nejspíše armáda po válce v Zálivu. Mead ho koupil od předchozího majitele, který vozidlu opravil motor a vyměnil pásy.

Mead ho ale chtěl zrenovovat důkladněji a jal se ho detailně prozkoumávat. Jeho mechanik Todd Chamberlain to natáčel, protože už předtím našli v tanku munici, a v případě, že by našli další střelivo, tak chtěli mít důkazní materiál pro policii.

Po otevření nádrže na palivo ale nenarazili na další zrezivělé náboje, nýbrž na zlaté cihly. Celkem jich z nádrže vytáhli pět. Podle listu The Sun vážily přes 30 kilo a mají mít hodnotu již zmiňovaných 60 miliónů korun. Do tanku je s největší pravděpodobností schovali při invazi do Kuvajtu iráčtí vojáci.

Ihned došlo na zvážení nálezu.

Mead se ale z cihel neradoval dlouho. Sám kontaktoval policii, aby nález nahlásil. Později přijeli policisté a zlato si výměnou za stvrzenku převzali.

„Teď je to všechno na začátku a nevím, co se bude dít dál. Měl jsem ale už pár divných telefonátů. Volal mi třeba člověk, který tvrdil, že je plukovníkem britské armády a že zlato patří jemu,“ citoval nálezce web MailOnline.

Policie teď nejspíše kontaktuje úřady v Kuvajtu, aby zjistily, zda cihly nepatří mezi ty, jež byly odcizeny během invaze v roce 1990. Zda se Mead může těšit na nějaký podíl, je ve hvězdách.