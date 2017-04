Šokující záběry upozorňují na nebezpečí pádu dětí pod soupravu metra

Kampaň, která má zvýšit povědomí o nebezpečí hrozící dětem v metru, probíhá v australském Sydney. Ač si to mnozí neuvědomují, pro děti je nebezpečný nástup do soupravy metra, kdy mohou spadnout do kolejiště mezerou mezi soupravou metra a nástupištěm.