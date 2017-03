Třináct závodních výtvorů, schopných sjet kopec, se mezi sebou utkalo na bývalém skokanském můstku v sobotu odpoledne. Populární recesi, která se ve vsi v podhůří Jizerských hor koná už od roku 1983, sledovaly až tři tisícovky lidí.

Na umělecký dojem vyhráli v Plavech utečenci Hakim a Ahmed. Do Plavů přijeli (údajně z Mosulu) i s majestátním velbloudem a příručkou s pokyny pro migranty. „Ty dobrá člověk, ty nám ukázat cestu do Němec, my hledat paní Merkelová,“ odpovídal Ahmed moderátorovi závodů na jeho otázky.

FOTO: Michael Polák, Právo

Mezi diváky měl jeho soukmenovec Hakim velkou podporu. Fandit mu přišel i jeho strýc Bohuslav Jakoubě, žijící legenda plavských Letů na saních. „Účastnil jsem se jako závodník všech ročníků, které dosud proběhly. Až letos jsem tu poprvé coby divák. Štafetu musí převzít mladší,“ řekl Novinkám čerstvý šedesátník.

Nejtěžší situaci ze startujících měly účtenky EET. Když se moderátor zeptal, zda je v Plavech někdo, kdo by si přál, aby byly zničeny a dál neotravovaly, zabučel celý kotel stojící v kopcovitém terénu podél můstku.

Autoři účtenkového stroje dorazily do Plavů s podobiznami Andreje Babiše na hlavách, ale ministra financí kupodivu jinak nekarikovali. K překvapení všech totiž vyhlásili boj za lepší práva účtenek EET. „Jsme sice delší, aby se do nás vešly ty dva kódy, ale stejně nás pak všichni házejí do koše. A to musí skončit. Chceme mít stejná práva jako faktury,“ oznámily v Plavech Účtenky EET.

Největším létajícím strojem na startu byl obrovitý zelený tank s dlouhým dělem, obsluhovaný partyzány a nechtěně i nacistickým zajatcem. Otázka byla, jak takový obrovský stroj dostat nahoru na kopec. „Nebojte, jsme čtyři, a hlavně máme zajatce,“ ujišťovala všechny posádka.

Velký ohlas mezi diváky měl i Květinový autobus plný příslušníků hnutí hippies. Zatímco utečenci mířili přes Plavy do Berlína, hippies se tu zastavili cestou do Woodstocku. Objímali se mezi sebou i s dalšími posádkami a divákům vyslali jednoznačný vzkaz: „Milujeme vás!“

Objímání patřilo vůbec mezi oblíbené činnosti posádek. Svůj stroj si totiž do Plavů přivezly i dva podobné týmy: Teletubbies a Teleblbís. Okolo nich se často ozývala citoslovce „Tuli tuli“, po jejichž zaznění si všichni naskákali do náručí.

Parádní lety na saních předvedla v Plavech také obrovská a pěkně udělaná Flexaretka, z můstku letěla také Psí smečka, Mimoni na banánu nebo Flinstoneovi. Závodu nechyběly ani dramatické okamžiky. Některé stroje byly totiž těžce ovladatelné a nebýt bytelných sněhových mantinelů, asi by vletěly mezi diváky. Organizátoři ale na bezpečnost pečlivě dbali, a tak bujarý závod, do kterého není vpuštěn nikdo s hladinou alkoholu nižší než půl promile, měl jen veselé a pozitivní dohry.