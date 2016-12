Malý sameček se objevil v čase teplého počasí. Pro jeho matku je to tak již druhé mládě. „Uvnitř vaku je v těchto dnech velké teplo, tak začal vylézat ven a sedat si na Sydninu hlavu nebo jí visí na břiše či zádech,“ řekla chovatelka koal Laura Jones s tím, že nebude dlouho trvat a malý Joey bude trávit mimo vak většinu času. „Příležitostně leze zpět do vaku, ale už je mu malý a jeho nohy i ruce mu trčí ven. Myslím, že na Nový rok už se do vaku nevejde,“ uvažuje chovatelka.

Mládě koaly stráví s matkou ještě tak tři nebo čtyři měsíce, než bude schopno se o sebe postarat. Návštěvníci zoo už se na mládě chodí dívat, zoo má totiž otevřeno i o svátcích. Laura Jones tvrdí, že je nyní důležité, aby si lidé dávali na koaly pozor, protože v tomto období je možné je potkat na ulici, takže se mohou stát jednoduše obětmi dopravních nehod.

Koala medvídkovitý je známý právě jako medvídek koala. Je to jedno z nejznámějších australských zvířat. Přestože vzhledem skutečně připomíná malého medvěda, je to ve skutečnosti vačnatec podobně jako třeba klokan. Koaly jsou zavalitá zvířata, mají delší uši a končetiny. Srst je hustá a měkká, v odstínech od popelavě šedé k hnědavé. Na břichu a ušních boltcích mají bílé dlouhé chlupy. Hmotnost se pohybuje mezi 12 kg u mohutného samce z jihu Austrálie a 5 kg u drobné samice ze severu. Mají velké ostré drápy, které jim pomáhají při šplhu. Na každé končetině mají pět prstů, přičemž na předních končetinách jsou dva palce stojící proti ostatním třem prstům, které umožňují lepší uchopení větve. Na zadní končetině je protistojný palec pouze jeden. Koala má otisky prstů, které jsou podobné lidským otiskům.