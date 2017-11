Nehmotné dárky pod vánočním stromem jsou stále více oblíbené. Respondenti by pod stromkem ocenili voucher na kurzy vzdělávání – jazykové či IT kurzy, kurzy sebevzdělání a osobního rozvoje, manažerská školení nebo nejrůznější workshopy.

Dárkem se může stát kupříkladu i MBA studium, které přispívá k rozvoji pracovní kariéry.

„V institutu CEMI poskytujeme jednoroční MBA studium, kde si studenti mohou vybírat ze sedmi MBA programů v češtině a dvou v angličtině. Probíhají online formou, a proto se hodí i pro velmi vytížené osoby, jimž by se za jiných okolností nepodařilo skloubit studium, profesi a osobní život,“ vysvětlil ředitel CEMI Štěpán Mika.

Výuka dle jeho slov reflektuje požadavky na aktuální manažerské znalosti a dovednosti českých a slovenských manažerů, spojuje teorii s praxí, umožňuje konzultovat své podnikatelské plány s odborníky, komunikovat s ostatními manažery a podnikateli či navazovat nové pracovní a osobní kontakty.

„Nyní, když je na pracovním trhu nedostatek schopných a spolehlivých pracovníků, si zaměstnavatelé lidí, kteří se chtějí vzdělávat a posouvat v oboru, váží. Většinou se jim snaží vyjít vstříc,“ doplnil Martin Novák, výkonný ředitel BIBS – vysoké školy, která profesní MBA programy rovněž nabízí.

Začít se studiem při zaměstnání bývá časově i finančně náročné. Pokud je zvyšování kvalifikace důležité pro konkrétní pracovní pozici, má zaměstnanec nárok na výhody v podobě placeného volna i odečtu daní. Musí se ale zavázat k úspěšnému plnění studijních záležitostí. [celá zpráva]

Motivace do dalšího roku

„Konec roku přináší nejen bilancování, ale též motivaci v tom, jak se zlepšit. Někdo chce zhubnout, nebo přestat kouřit, spousta lidí se v rámci svého osobního rozvoje zaměří na vzdělávání, které určitě patří k oblíbeným vánočním dárkům, zároveň plní i funkci předsevzetí,“ potvrdila pro Novinky Bronislava Chudobová, ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

„Počítejte ale s tím, že je to běh na delší trať. Stejně jako za měsíc nezhubnete 20 kg, i když budete v posilovně prakticky spát, se vzděláváním je to velmi podobné. Nerealistické cíle demotivují. A nezapomínejte, že vás to musí hlavně bavit,“ uzavřela.