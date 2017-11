Školky pro děti, ale i let vrtulníkem. Firmy své lidi rozmazlují víc než dřív odbory

Nezaměstnanost je nejnižší za posledních 20 let a firmy stále hledají další pracovníky. Při srovnání s tím, jaké výhody dostávali lidé v práci před rokem 1989 a dnes, se ukazuje, že podniky rozmazlují zaměstnance mnohem více než dříve odbory. Čokoláda na Vánoce, týdenní rekreace v závodní chatě, letní tábor pro děti či zlevněné lístky do bazénu, to je už minulost.