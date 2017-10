„Veletrh Gaudeamus v Brně nabízí informace, které studenti nenajdou na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Mezi jeho informační kanály patří přednášky vystavovatelů a možnost osobního setkání se zástupci, a především studenty jednotlivých škol,“ uvádějí organizátoři.

Další součástí veletrhu je poradenský servis, který dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího studia, umí vyhledat vhodnou školu nebo studijní obor dle jejich preferencí. Veletrh se zaměřuje i na celoživotní vzdělávání. Proces celoživotního učení může v důsledku přispívat ke snižování nezaměstnanosti. [celá zpráva]

Výběr z 10 tisíc oborů

Akce návštěvníkům nabízí celkem 303 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si mohou vybrat z více než 10 tisíc studijních oborů. Na veletrhu jsou zastoupeny univerzity a VŠ ze 17 zemí světa.

Zahraniční vystavovatelé jsou hlavně z Velké Británie, Číny a Dánska, dále z Rakouska, Slovenska, Nizozemska, Švýcarska, Finska, Francie, Německa, Itálie, Singapuru, Švédska, Norska, Kanady a Austrálie.

Pro studenty je připraveno i centrum kariérového poradenství a rovněž poradenské centrum pro vysokoškolské studium, konkrétně ve Velké Británii. Každý student při návštěvě veletrhu získá informace o přijímacím řízení a podmínkách studia.

Pedagogické centrum

Pedagogům, výchovným poradcům a třídním učitelům ze středních škol veletrh nabízí takzvané Pedagogické centrum se speciálním programem přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit či ministerstva školství.

Veletrh bude pro veřejnost otevřen od 31. října do 2. listopadu od 8 do 16 hodin, 3. listopadu pak od 8 do 14 hodin.