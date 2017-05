Podle Lubomíra Doskočila z Generálního ředitelství cel ČR dojde ke změně statusu Británie vůči ostatním zemím Evropské unie, protože přejde do režimu takzvané třetí země. To bude mít vliv na veškeré obchodní transakce i pohyb zboží a obyvatelstva. Potvrdil to i Michal Boušek z globální kurýrní společnosti UPS.

Zpomalení obchodu

Britský přechod bude mít dle Bouška vliv na zpomalení obchodu se zeměmi EU a bude znamenat zvýšení administrativy.

Jako příklad uvedl pivovar, který sídlí v irském Dublinu a který v nákladních cisternách odváží pivo na lahvování do severoirského Belfastu, který je součástí Británie. Každý vůz bude podle něj v tomto případě muset nově platit clo například ve výši 100 eur (zhruba 2650 Kč).

Podnikatelé mají dostat informace včas

Velká Británie je podle březnových údajů Českého statistického úřadu pro český vývoz čtvrtou nejdůležitější obchodní destinací, díky pozitivnímu saldu přispívá k takzvanému čistému exportu a příznivě ovlivňuje HDP.

Pro malé a střední české podnikatele je velmi důležitá hlavně v odvětvích příslušenství k automobilovému průmyslu, strojírenství, elektrických přístrojů, hraček a sportovních potřeb.

„Podnikatelé musejí mít informace o chystaných změnách. Mnoho z nich plánuje ve středně až dlouhodobém horizontu a již nyní chtějí mít přehled o možných scénářích po odchodu Británie z EU. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s Britskou obchodní komorou pořádat takováto setkání, abychom mohli zájemcům z řad podnikatelů zprostředkovávat aktuální informace a připravit je na možné dopady na jejich podnikání,“ vysvětlila Gabriela Hoppe z Grant Thornton.

„Až tři milióny občanů Evropské unie nyní žijí a pracují ve Velké Británii. Naopak jeden a půl miliónu Britů žije a pracuje v zemích EU. Nejvíce jich je ve Španělsku, Irsku a Francii. V České republice je to zhruba deset tisíc,“ uvedl Andrew Dickson z poradenské společnosti s tím, že Británie v souvislosti s brexitem tedy přejde do pozice třetí země, což se nějakým způsobem dotkne všech Britů pracujících v EU.

„Nyní nastává důležité období, kdy se musí uzavřít vzájemné dohody, které zajistí co nejmenší negativní vliv na obě strany,“ dodal.