Těsnopisecká práce ve Sněmovně je obtížnější než dříve, říká rekordman mezi stenografy

Těsnopisecká práce ve Sněmovně je obtížnější než za minulého režimu. Uvedl to parlamentní stenograf, devadesátiletý Jiří Novák. Z profesního hlediska prý dává přednost promyšleným projevům. Ve čtvrtek 25. května převzal od zástupců pelhřimovské Agentury Dobrý den certifikát o zápisu do České knihy rekordů. Je nejdéle sloužícím parlamentním stenografem na světě, práci se věnuje 65 let.